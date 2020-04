Ponad 150 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce W naszym kraju potwierdzono dotąd 5 tys. 205 przypadków zakażeniach koronawirusem, z czego tylko w środę – 357. W sumie zmarło dotychczas 159 osób, o śmierci 30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę. W Wielkiej Brytanii zanotowano najwyższy dobowy bilans zgonów, a liczba wszystkich zakażeń na świecie, licząc od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r., wkrótce sięgnie 1,5 mln. Tymczasem po 76 dniach granice miasta Wuhan w Chinach zostały otwarte. W Polsce odnotowano 205 nowych przypadków, są też kolejne ofiary śmiertelne. Łącznie zakażonych jest 5 tys. osób, zmarło 159. W skali całego świata liczba wszystkich zakażeń wkrótce sięgnie 1,5 mln. Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji dot. koronawirusa w naszej relacji. – Tak samo, jak troszczymy się o bezpieczeństwo zdrowotne, tak samo musimy się troszczyć o bezpieczeństwo ekonomiczne – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Rząd chce przekazać firmom 100 mld zł, by uchronić miliony miejsc pracy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

