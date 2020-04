Ponad 7000 ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii Brytyjski resort zdrowia poinformował w środę o kolejnych 938 ofiarach śmiertelnych, co oznacza, że łączna liczba zmarłych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 7097. Władze kraju przekazały także informacje o stanie zdrowia premiera Borisa Johnsona. Minister finansów Rishi Sunak poinformował, że szef rządu nadal jest na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan poprawia się i może już siadać na łóżku. Dobowy bilans ogłaszany przez resort zdrowia obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godziną 17 w poniedziałek a godziną 17 we wtorek. Ostatni wyniósł 938 ofiar śmiertelnych. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Dotychczas najwyższym bilansem był ten podany we wtorek – 786 zmarłych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

