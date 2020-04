Ponad milion przypadków zakażeń SARS-CoV-2 na całym świecie To kolejny smutny kamień milowy w globalnej pandemii. W czwartek u miliona osób na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Zmarło ponad 51 tysięcy ludzi, a wyzdrowiało ponad 200 tysięcy. Krajem z najgorszą sytuacją epidemiczną są Stany Zjednoczone. Liczba zakażonych za Oceanem powoli zbliża się do 250 tys. osób – i pod tym względem to aż 4-krotnie wyższa liczby niż Chiny. Przypadki potwierdzane testami laboratoryjnymi rosną w bardzo szybkim tempie – tylko w ciągu ostatniej dobry zanotowano ich ponad 20 tys. W USA do czwartkowego wieczora zmarło 5620 osób. Trudna sytuacja dotyczy także Półwyspu Apenińskiego – we Włoszech odnotowano ponad 115 tysięcy zakażeń oraz blisko 14 tys. zgonów. Zaraz za Italią znalazła się Hiszpania. Tam na ponad 110 tysięcy zakażonych zmarło ponad 10 tysięcy. Pogarsza się także sytuacja w Niemczech, gdzie koronawirusa wykryto już u ponad 83 tys. osób, a ostatniej doby – u 6283. Zmarło 1074 chorych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

