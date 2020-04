Porter przedłuża zawieszenie wszystkich lotów do końca czerwca Porter Airlines informuje, że przedłuża zawieszenie wszystkich lotów o kolejne cztery tygodnie do 29 czerwca z powodu pandemii koronawirusa. Przewoźnik z Toronto przestał latać 21 marca, ponieważ ograniczenia w podróżach i rosnące obawy związane ze zdrowiem publicznym spowodowały spadek popytu na bilety lotnicze. Linia WestJet ogłosiła w zeszłym tygodniu odwołanie 18 000 lotów między 5 maja a 4 czerwca ze względu na rekordowo niską liczbę pasażerów. Air Canada odwołała wszystkie loty do Stanów Zjednoczonych od poniedziałku po tym, jak Ottawa przedłużyła zamknięcie granicy ze Stanami Zjednoczonymi o 30 dni, przy czym większość lotów międzynarodowych również została wstrzymana, a liczba miejsc ograniczona o ponad 90 procent. Również Air Transat i Sunwing Airlines Ltd. odwołały wszystkie loty do 31 maja. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego przewiduje, że globalne przychody linii lotniczych spadną w tym roku o 314 mld USD, czyli o 55 procent w stosunku do 2019 r. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

