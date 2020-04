Poseł Irek Kuśmierczyk: Działamy wspólnie jako Team Canada

Nasz rodak, Irek Kuśmierczyk jest od 2019 r. federalnym posłem liberalnym z okręgu Windsor-Tecumseh. Przed wyborami do Izby Gmin był radnym miasta Windsor reprezentującym okręg 7. Sprawuje funkcję sekretarza parlamentarnego minister pracy Carli Qualtrough (Parliamentary Secretary to the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion).

Tę rozmowę przeprowadziłam z nim w świąteczną sobotę.

Małgorzata P. Bonikowska: Irku, pracując tak blisko z minister pracy, jesteś w samym centrum tego, co rząd robi reagując na pandemię koronawirusa. Jak oceniasz to, co zostało do dzisiaj zrobione jako pomoc dla Kanadyjczyków?

Irek Kuśmierczyk: To największy pakiet pomocowy w historii naszego kraju – 170 mln dol., co znakomicie odzwierciedla powagę sytuacji. Jego ideą jest dostarczenie jak najszybciej pieniędzy do jak największej liczby Kanadyjczyków w jak najprostszy sposób. W ciągu ostatnich 3 tygodni ponad 5 milionów osób zgłosiło się po ten potężny zasiłek, co wyraźnie pokazało jak duże jest zapotrzebowanie na pomoc i jak trudno jest Kanadyjczykom w obecnej sytuacji. Przygotowanie takiego ogromnego programu normalnie zabrałby ponad rok, a rząd zrobił to w nieco ponad 3 tygodnie. Dużo osób dostało pieniądze bezpośrednio na konto bankowe bardzo szybko. Wiemy także, że są tacy, którzy nie zakwalifikowali się na te zasiłki. Przez ostatnie 2 tygodnie słuchaliśmy opinii wielu różnych ludzi i dowiedzieliśmy się wiele o ich sytuacji. Rozmawiałi z nami np. PSWs (personal support workers), którzy mówią, że być może bardziej opłacałoby się im zostać w domu zamiast narażać swoje życie w pracy. Funkcjonariusze ochotniczej straży pożarnej albo sanitariusze, którzy nadal pracują w małym wymiarze godzin i dlatego nie kwalifikują się na ten zasiłek, czy np. studenci, którzy właśnie skończyli studia i nie mieli czasu ani możliwości zarobienia wymaganych 5000 dol., a pracy dla nich nie ma. Albo pracownicy sezonowi, którzy mają jakiś dochód, ale bardzo obniżony – nie mają jednak zerowego dochodu, co jest wymagane aby kwalifikować się na zasiłek. Właśnie ze względu na takie przypadki wprowadzone zostały zmiany, aby i oni znaleźli się w tej sieci pomocowej.

M.P.B.: Jak oceniasz różnicę między Kanadą a Stanami w kwestii pomocy w sytuacji pandemii?

I.K.: No cóż, rząd amerykański zapewnił 2000 dol., ale jest to jednorazowa kwota. W Kanadzie zapewniamy ludziom 2000 dol. miesięcznie przez najbliższe cztery miesiące.

M.P.B.: Czy jeżeli sytuacja pogorszy się bierzecie pod uwagę przedłużenie tego czasu?

I.K.: Biorąc pod uwagę w jaki sposób rząd zareagował na pandemię, widać wyraźnie jak bardzo jest wrażliwy na wszelkie zmiany, które zachodzą wokoło. Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. co chwilę. Naszym priorytetem numer jeden jest zapewnienie pomocy dla wszystkich Kanadyjczyków. Jeżeli potrzebne im jest wsparcie, to chcemy, aby wiedzieli, że takie wsparcie nadejdzie. Dobrym przykładem jest to, że kiedy został ogłoszony program Wage Subsidy, czyli pomoc dla przedsiębiorstw, początkowo dofinansowanie miało wynosić 10%. I natychmiast właściciele firm powiedzeli nam, że to nie wystarczy W ciągu dosłownie półtora tygodnia wprowadzona została zmiana – do 75%. Generalnie chodzi o to żeby jak najszybciej uruchomić te programy, ale również jasne jest, że kiedy słyszymy reakcje i opinie ludzi, jesteśmy gotowi by je modyfikować.

M.P.B.: Czy obecne wydatki na pakiety pomocowe, które poważnie obciążą gospodarkę, uda się odrobić?

I.K.: Tak sądzę. W tej chwili próbujemy budować most do przyszłości. Na szczęście, Kanada przed kryzysem COVID-19 była w dobrej sytuacji fiskalnej. Stosunek zadłużenia do PKB w zeszłym roku był jednym z najlepszych wśród krajów G7, co oznacza że mimo bezprecedensowo wysokich wydatków na infrastrukturę i programy socjalne, zostawiliśmy wystarczająco zabezpieczenia. Więc jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej będziemy w stanie wspomagać Kanadyjczyków i kanadyjskie firmy. Jestem pewien, że uda się nam powrócić do normalności w sensie ekonomicznym kiedy to pandemia się zakończy.

M.P.B.: Jak wygląda współpraca rządu z innymi partiami?

I.K.: Codziennie rozmawiam przez telefon z członkami opozycji, także z krytykami partii opozycyjnych, na przykład NDP czy i Partii Zielonych. Przekazuję im to co ja wiem, co słyszę od ludzi, a także słucham uważnie tego, co oni słyszą od ludzi w swoich okręgach żebyśmy wiedzieli w jaki sposób najlepiej poprawić programy pomocowe. Przynoszę te rekomendacje i sugestie do Ottawy jako bezcenny materiał dla dalszych decyzji. To co się dzieje obecnie jest nadzwyczajnym wyzwaniem dla nas wszystkich, ale również obserwujemy bezprecedensowy poziom współpracy między partiami i ludźmi w społecznościach. Naprawdę realizowane jest podejście “Team Canada”, czyli wszyscy Kanadyjczycy razem. Nie słyszałem, żeby coś podobno działo się w innych krajach. Jestem przekonany w związku z tym, że wrócimy do normalności, że odrobimy te straty właśnie między innymi z tego powodu, że w tej walce odłożyliśmy na bok wszystkie konflikty polityczne i pracujemy razem.

M.P.B.: A czy działa też współpraca pomiędzy rządem federalnym, rządami poszczególnych prowincji i władzami na poziomie lokalnym?

I.K.: Tak jak najbardziej, od 1. dnia widać np. niesamowitą współpracę pomiędzy wicepremier Chrystią Freeland i premierem Ontario Dougiem Fordem. To zupełnie niespodziewane partnerstwo, zważywszy ich przynależność partyjną i poglądy, ale wyraźnie to działa. Po prostu oboje chcą ze sobą współpracować ze względu na to, że w ten sposób osiąga się lepsze efekty. Wszyscy – premier i premierzy prowincji – są w regularnym kontakcie, także z burmistrzami. Jedną sprawą jest stworzenie nowych programów czy przepisów, a inną zweryfikowanie w jaki sposób działa to w praktyce kiedy już zostanie wprowadzone w życie. Dlatego tak ważne jest abyśmy uzyskiwali te informacje bezpośrednio od ludzi.

M.P.B.: Ważnym elementem w sytuacji pandemii jest wiedza, ponieważ krąży tak wiele nieprawdziwych informacji…

I.K.: Znakomitym źródłem informacji jest witryna internetowa www.canada.ca, gdzie jest znakomicie zorganizowana compendium informacji na temat koronawirusa, gdzie można znaleźć to, co jest dostępne na szczeblu federalnym i na niższych szczeblach. Ja codziennie rano słucham lokalnego komunikatu “public health authority”, potem o 11.00 wystąpienia premiera Justina Trudeau, a także premiera prowincji. To informacje prosto ze źródła – dla mnie podstawa każdego dnia. Pamiętajmy, że krąży bardzo dużo informacji w Internecie, a wiele z nich jest nieprawdziwych i niedokładnych, więc przekazywanie ich dalej jest niebezpieczne i niedobre. Najlepszym dowodem była sprawa papieru toaletowego.

M.P.B.: Jesteś więc optymistą?

I.K.: Tak, jestem optymistą patrząc na poziom współpracy i widząc, że Kanadyjczycy stosują się do zaleceń, żeby pozostać w domu, żeby się izolować, nawet ograniczać wizyty w sklepach spożywczych. Nadzieją napawa mnie także kiedy widzę jak bardzo ludzie wspomagają pracowników 1. linii – pracowników szpitali, sklepów, straży pożarnej, policji. Taka współpraca i taki wspólny duch widoczny jest chyba tylko na olimpiadach, kiedy jesteśmy jedną drużyną w dziedzinie sportu. A teraz jest tak w obliczu pandemii.

M.P.B.: Sprawujesz teraz bardzo odpowiedzialną funkcję w kluczowym resorcie. To wielka odpowiedzialność. Jak czujesz się w tej roli?

I.K.: Moja szefowa – minister Carla Qualtrough jest niesamowita, to tytan pracy. Ma nieprawdopodobną siłę – nie mam pojęcia skąd ją bierze. Zawsze jest w środku wszystkiego co się dzieje, a nasze ministerstwo jest odpowiedzialne za to uruchamianie tych wszystkich programów pomocowych. Dla mnie jest ona wzorem i wielkim zaszczytem jest praca z nią.