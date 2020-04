Posiedzenie komisji Senatu. Polonia: nie da się przeprowadzić wyborów w maju. – Wobec ograniczenia działania urzędów pocztowych nierealnym jest oczekiwanie, że do dnia wyborów wypełnione pakiety wyborcze znajdą się z powrotem w konsulatach – mówili przedstawiciele organizacji polonijnych podczas posiedzenia komisji senackiej dot. wyborów korespondencyjnych. Zgłaszali szereg zastrzeżeń co do tego, czy majowe wybory będą równe i powszechne. – Co to są wybory powszechne? – pytał wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Podczas posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiciele organizacji polonijnych rozmawiali z senatorami oraz przedstawicielami MSZ o organizacji wyborów prezydenckich poza granicami Polski. Jak zaznaczył na wstępie senator Bogdan Klich, który przewodniczył posiedzeniu komisji, “sytuacja jest niepokojąca”. – O ile 300 tys. naszych obywateli zarejestrowało się w wyborach parlamentarnych w 2019 r., o tyle,z tego co słyszmy, zaledwie 10 tys. osób zarejestrowało się do końca ub. tygodnia w tych wyborach. Ta różnica jest bardzo radykalna – stwierdził. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

