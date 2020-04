Powrót Radia Wolna Europa. Rozgłośnia już wkrótce na Węgrzech. Po niemal 27 latach przerwy amerykański nadawca wznawia programy w języku węgierskim. Wcześniej reaktywowano programy w języku rumuńskim i bułgarskim. Właściwie wydawało się, że misja Radia Wolna Europa (RWE) została spełniona. Żelazna kurtyna upadła, USA wygrały zimną wojnę, Węgry zaczęły rozwijać się w kierunku prozachodniej demokracji. W 1993 r. legendarna stacja zaprzestała nadawania w języku węgierskim. 27 siedem lat później program węgierski powraca w wersji cyfrowej. Agencja ds. Globalnych Mediów USA reaguje tym samym na demontaż demokracji i wolności prasy przez narodowych socjalpopulistów premiera Viktora Orbana. – Pomimo koronakryzysu Redakcja Węgierska RWE chce rozpocząć działalność w połowie br. – oświadczył dyrektor RWE Jamie Fly w rozmowie z DW. Redakcja zatrudniać ma dziesięciu dziennikarzy, którzy produkować będą treści na stronę internetową oraz media społecznościowe. – W mocno spolaryzowanym węgierskim krajobrazie medialnym chcemy być neutralnym źródłem informacji, z którego czerpać może każdy bez względu na polityczne przekonania – dodał Fly. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

