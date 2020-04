Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Dobre wiadomości są dwie: póki co, nie doszło do pożaru torfu a strażakom udaje się trzymać pożar w ryzach, choć wiatr może jeszcze roznieść ogień. Dyrekcja parku poinformowała też, że straty wśród ptaków są znikome. Piąty dzień płonie Biebrzański Park Narodowy Szczęśliwie – choć to raczej szczęście w nieszczęściu – pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego ma charakter powierzchniowy. To znaczy, że palą się tylko rośliny i ogień nie wniknął głębiej, w torf. Gdyby tak się stało, to pożar zmieniłby zupełnie swój charakter. Przede wszystkim, stałby się dużo trudniejszy do ugaszenia. I mógłby palić się nawet przez kilka miesięcy. Czy to jednak znaczy, że w ogóle nie ma takiego zagrożenie? Nie, a to dlatego, że tzw. w basenie środkowym Biebrzańskiego Parku, gdzie się pali, zalega odwodniony torf. Sytuację pogarsza jeszcze trwająca susza i brak opadów, bo w parku narodowym nie padało od ponad miesiąca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

