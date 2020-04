Pozew zbiorowy za “narażenie ludzi na zakażenie groźną chorobą Władze austriackiego Tyrolu zostały pozwane przez około pięć tysięcy turystów za zaniedbania w początkowej fazie epidemii COVID-19 i “narażenie ludzi na zakażenie groźną chorobą”. – Uważamy, że odpowiedzialność władz lokalnych za stworzenie sytuacji zagrożenia jest bardzo duża – powiedział, reprezentujący poszkodowanych turystów Peter Kolba z austriackiego Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów. Suma odszkodowań może sięgnąć 5 milionów euro. Zbiorowy pozew złożyli turyści, którzy na początku marca wypoczywali w narciarskim kurorcie Ischgl – podał “Financial Times”. Niemiecka prasa już wcześniej donosiła, że wczesne przypadki zakażeń koronawirusem w Niemczech, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii i Irlandii związane są z osobami, które przebywały właśnie w tym ośrodku. Ischgl to bardzo popularny w Austrii ośrodek narciarski, odwiedzany rocznie przez około pół miliona osób. Ta znana z oszałamiającej scenerii i 239 kilometrów tras narciarskich miejscowość przez prasę na całym świecie często nazywana jest “punktem zero” epidemii COVID-19 w Europie. “FT” przypomina, że wiele danych wskazuje na to, iż to właśnie stamtąd SARS-Cov-2 mógł rozprzestrzenić się po całym kontynencie, a także poza nim. Na zakażenie się w tyrolskim kurorcie wskazują nawet turyści z Izraela czy Singapuru. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

