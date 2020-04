Poznaj smak przeróżnych jabłek

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Panująca wciąż za oknami zima wydaje się stale jeszcze wygrywać z mającą właśnie nadejść wiosną. Zapewniam jednak, że przegrana tej pierwszej jest tylko kwestią czasu. A gdy nadejdzie prawdziwa wiosna, ochoczo ruszymy do ośrodków ogrodniczych po to aby tam wybrać drzewa i krzewy, które zamierzamy posadzić w naszym przydomowym ogrodzie.

Dochodzą mnie jednak sygnały, że ta ostatnia niezwykle ostra zima, którą mieliśmy okazję właśnie przeżyć, sprawiła, że wiele drzewi i krzewów owocowych podgryzionych zostało tuż przy ziemi przez zające oraz nornice. A to po prostu oznacza ich stratę. Trzeba więc będzie sporo z nich zastąpić nowymi nasadzeniami. Przygotowałem więc listę odmian jabłek, które poleca się do uprawy w południowym Ontario. Mam nadzieję, że ułatwi to podjęcie właściwej decyzji wybierającym owocowe drzewko do własnego ogrodu.

S – słodkie; PS – półsłodkie; K – kwaśne

AMBROSIA – S

Relatywna nowość – tę odmianę uzyskano z siewek w latach 80. poprzedniego wieku w Brytyjskiej Kolumbii. Duże, czerwone, chrupkie, soczyste owoce o specyficznym aromacie, oraz słodkim, mało kwaskowatym smaku. Najlepsze do jedzenia na surowo.

This slideshow requires JavaScript.

CORTLAND – PS

Odmiana ta swój rodowód wyprowadza w prostej linii od McIntosha – jest bowiem skrzyżowaniem dwóch odmian: Ben Davis oraz McIntosh. Otrzymano ją w stacji doświadczalnej Cornell University ‘Geneva’ w USA w roku 1898. Lekka kwaskowatość tych jabłek sprawia, że doskonale nadają się do pieczenia jabłeczników. Natomiast odporność miąższu na brązowienie na skutek utleniania stawia tę odmianę w rzędzie najlepszych do dodawania jej owoców do wszelkiego rodzaju sałatek, a także krojenia w plasterki i podawania na oficjalnych przyjęciach na platerach.

CRISPIN – PS

Krzyżówka Golden Delicious z Japanese Indo. Wyraźnie nieco większe owoce, które doskonale smakują w surowej formie jako odświeżający deser. Są również polecane w jabłecznikach, oraz rekomendowane do przyrządzania z nich smakowo oryginalnych jabłkowych musów.

EMPIRE – PS

Klasyczne skrzyżowanie Mc- Intosha z Red Delicious. Owoce lekko cierpkawe, ale równocześnie bardzo soczyste. Smaczne zarówno na surowo, jak i doskonałe w jabłkowychs musach.

FUJI – S

Odmiana powstała ze skrzyżowania aż trzech klasycznych odmian: Red oraz Golden Delicious z zupełnie już zapomnianą Ralls Janet. Średniej wielkości jabłka o zielono-różowej skórce ze śnieżnobiałym miąższem, które doskonale nadaje się do jedzenia na surowo.

GALA – S

Rezultat skrzyżowania dwóch odmian: Kidd’s Orange Red i Golden Delicious. Otrzymana przez przez sadownika J.H. Kidda w Nowej Zelandii. Swoją własną nazwę otrzymała w 1962 roku i wtedy też wprowadzono ją do uprawy. Pomarańczowożółta skórka z często występującym czerwonym “policzkiem”. Doskonała do jedzenia na surowo prosto z ręki!

GOLDEN DELICIOUS – S

Ta odmiana, czyli inaczej mówiąc kultywar wyhodowana została w 1916 roku w stanie Zachodnia Wirginia z nasion poprzez selekcję siewek. Zwarty i soczysty miąższ sprawia, że zachowuje on swój kształt i nie “rozłazi się” na miazgę nawet po upieczeniu w jabłeczniku. Wielu uznaje ją za najlepszą do produkcji jabłkowego musu.

HONEYCRISP – S

Duże, chrupkie, aromatyczne i soczyste jabłka o bardzo słodkim smaku. Miąższ ma charakterystyczny kremowy kolor. Zdecydowanie jedne z najlepszych do jedzenia na surowo.

IDARED – K

Odmiana powstała w 1935 roku w Idaho/USA w wyniku skrzyżowania Jonathan i Wagenar. Okrągłe, ale lekko spłaszczone owoce są stosunkowo kwaśne, mimo dezorientującej bardzo atrakcyjnej czerwonej skórki. Ma dużą zawartość witaminy C. Po upieczeniu w piekarniku zachowują swój oryginalny aromat. Jest swoistym rodzajem kompromisu – dobra zarówno do jedzenia na surowo jak i do przetwarzania.

JONAGOLD – S

To skrzyżowanie Golden Delicius z Jonathanem dało duże okrągłe jabłka z charakterystycznym mocno czerwonym “policzkiem”. Dwukolorowość skórki występuje też często w formie pionowych pasków. Owoce są raczej twarde, ale mimo to je się je raczej z przyjemnością na surowo. Równocześnie nadają się na sporządzanie z nich przetworów.

McINTOSH – PS

Odmianę tę odkrył w 1811 roku sadownik John McIntosh mieszkający w miejscowości Dundela w południowej części prowincji Ontario. Do dzisiaj zresztą znajduje się tam przy drodze specjalna historyczna tablica informująca o tym fakcie. Często niesymetryczne owoce są przeważnie zielone z dużymi czerwonymi policzkami. Biały miąższ jest lekko cierpki z charakterystycznym landrynkowatym posmakiem; owoce stają się coraz bardziej słodkie w miarę dojrzewania. Najwartościowsza cecha tej odmiany jest jej różnorodność zastosowania. Smaczna na surowo, ale daje również wyśmienite przetwory.

NORTHERN SPY – K

Łatwa do rozpoznania odmiana ze względu na wyraźnie wydłużony kształt owoców, których skórka pokryta jest czerwonymi pionowymi paskami. Rozmiar owoców raczej duży; są one przy tym twardawe i chrupkie. Odmiana doskonała do przyrządzania jabłeczników – oryginalnie nazywać się podobno miała “Northern Pie”, czyli w dosłownym tłumaczeniu “Północny placek”, co właśnie miało podkreślać jej zastosowanie. Rejestrujący urzędnicy przekręcili jednak jej nazwę i tak już do dzisiaj zostało.

RED DELICIOUS – S

Owoce tej odmiany powstały w Madison County w stanie Iowa w USA w 1880 roku. Niezwykle łatwo rozpoznać je po charakterystycznych “guzkach” występujących zawsze na samym dole owocu. Doskonale do jedzenia na surowo, jak i do sałatek; nie są natomiast rekomendowane do żadnych przetworów.

SPARTAN – PS

Krzyżówka dwóch odmian: McIntosh oraz Newtown, która uzyskano w Brytyjskiej Kolumbii. Średniej wielkości jabłka o bardzo mocnym, czerwonym zabarwieniu skórki, co szczególna role odgrywa w ich marketingu – ludzie najchętniej kupują przecież produkty o czerwonym zabarwieniu. Owoce można jeść na surowo, ale dobrze smakują również w jabłecznikach.

•••

Dla tych natomiast, którzy nie mają własnego ogrodu, albo po prostu nie chce im się bawić w przydomowych sadowników mam zupełnie inna propozycje. Kupując co tydzień jabłek wybierające zawsze kolejną inna odmianę. Z czasem będziecie w stanie rozpoznać każdą z nich, stając się swego rodzaju ekspertami właśnie w tej dziedzinie. Obecnie każdy prawie supermarket oferuje przecież przynajmniej kilka odmian jabłek. Są one zatem dostępne dosłownie wszędzie. Warto zatem skorzystać z okazji i mieć na temat smaku poszczególnych odmian owoców wyrobione własne zdanie.