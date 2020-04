Pozwy wobec członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. “Te osoby nie powinny oceniać ważności wyborów”. Grupa sędziów złożyła pozwy przeciwko członkom Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, którą w całości wyłoniła nowa KRS. Sędziowie podkreślają, że członkowie tej Izby nie zostali prawidłowo powołani i chcą, by SN odsunął ich od wszelkich czynności sędziowskich. Pozwy około 10 sędziów przeciw członkom Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego trafiły do Izby Pracy ponad miesiąc temu. Sędziowie żądają w nich ustalenia, że członkowie tej Izby – którą w całości wyłoniła powołana przez polityków KRS – nie są sędziami, bo do SN rekomendował ich organ wybrany wadliwie i niezgodnie z konstytucją, czyli nowa Rada. – Chcemy, by Izba Pracy SN udzieliła zabezpieczenia na czas rozpatrywania naszych pozwów i nakazała członkom Izby Kontroli Nadzwyczajnej powstrzymanie się od wszelkich czynności sędziowskich – mówi Onetowi autor jednego z wniosków, sędzia Bartłomiej Starosta z “Iustitii”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

