Pozytywy płynące z epidemii? Przestaliśmy umierać z powodu smogu. Mniejsze zanieczyszczenie powietrza, spowodowane ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, uratowało w Polsce więcej osób, niż zmarło z powodu koronawirusa – wynika z raportu organizacji badawczej CREA, zajmującej się energetyką i kwestiami smogowymi. Eksperci z Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) przeanalizowali dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza wywołanego pyłem zawieszonym PM10 i dwutlenkiem azotu w całej Europie. Z powodu znacznie mniejszego spalania węgla i produktów rafinacji ropy naftowej, w ciągu ostatnich tygodni mogliśmy oddychać znacznie czystszym powietrzem (analitycy sprawdzili dane za okres 24 marca – 24 kwietnia). Co wiemy z raportu? Poprzez działania mające na celu walkę z koronawirusem, średnie zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu w Europie spadło o 40 proc., podczas gdy stężenie pyłu zawieszonego PM10 zmniejszyło się o 10 proc. Dzięki temu w całej Europie z powodu smogu zmarło o 11 tys. osób mniej, z czego w Polsce o 771. W przypadku naszego kraju liczba ta jest wyższa od zarejestrowanej liczby zgonów na COVID-19.

