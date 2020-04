Pracownicy pierwszej linii zarobią 4 dol/godz. więcej Premier Ontario Doug Ford zapowiedział, że pracownicy pierwszej linii walki z COVD-19, w tym osoby pracujące w schroniskach i domach opieki długoterminowej, otrzymają podwyżkę o 4 dol. za godzinę pracy przez następne cztery miesiące. Uprawnieni pracownicy otrzymają również dodatkową kwotę 250 dol. miesięcznie, jeśli przepracują więcej niż 100 godzin w ciągu miesiąca. Rząd prowincji twierdzi, że 350 000 pracowników będzie uprawnionych tego świadczenia. ••• Kilkadziesiąt osób protestowało pod leislaturąOntario na Queen’s Park w sobotnie popołudnie, gdy Ford prowadził codzienną odprawę na temat COVID-19. Filmy udostępnione na Twitterze pokazują protestujących skandujących: „Wirus to mistyfikacja”, a „Strach to wirus!” i wzywających do zakończenia restrykcji. „Mamy grupę rozrabiaczy przed Queen’s Park”, powiedział Ford w reakcji na ten protest. „Chcą nas cofnąć o miesiące w naszej walce z COVID-19. Nie dbają o dobro innych”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

