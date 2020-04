Pracownik TVP i europoseł PiS odpowiadają Mosbacher ws. TVN Oświadczenie ambasadorki USA w Polsce Georgette Mosbacher, która wzięła stronę TVN w obliczu ataków TVP, nie spodobało się Jarosławowi Olechowskiemu i Patrykowi Jakiemu. Obaj skrytykowali dyplomatkę na Twitterze, europoseł PiS poszedł jednak o krok dalej. 16 kwietnia w głównym wydaniu “Wiadomości” pokazano piąty w ciągu czterech dni materiał mocno krytykujący “Fakty” i TVN. Wszystko zaczęło się od pokazania przez TVN wizyty Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim cmentarzu. Polska Telewizja Publicznazasugerowała wtedy, że TVN jest “fabryką fake newsów”. W piątek oświadczenie dotyczące ataków TVP odczytał na żywo prowadzący” Fakty” Grzegorz Kajdanowicz. W poniedziałek stronę TVN wzięła ambasadorka USA w Polsce Georgette Mosbacher. Dyplomatka przypomniała na Twitterze, że “Fakty” są “częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku, której priorytetem jest przejrzystość, wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne dziennikarstwo”. “Sugestie, że jest inaczej, są fałszywe” – dodała Mosbacher. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

