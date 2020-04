Prawnicy z Wolnych Sądów chcą zastopować koszmar wyborów 10 maja Prawnicy z inicjatywy Wolne Sądy złożyli wniosek o zabezpieczenie w trybie pilnym do Sądu Okręgowego w Warszawie. Domagają się ochrony życia i zdrowia oraz prawa do udziału w wyborach. Występują w imieniu swoim oraz milionów obywateli i ok. 300 tysięcy członków komisji wyborczych, żeby zastopować organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja Prawnicy z inicjatywy Wolne Sądy żądają od Skarbu Państwa, który reprezentują prezydent i rada ministrów, ochrony dóbr osobistych: życia, zdrowia i prawa udziału w wyborach. Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz* domagają się ochrony swoich praw, ale również ochrony praw innych osób „milionów obywateli oraz ok. 300 tysięcy członków komisji wyborczych”, jak czytamy we wniosku złożonym 31 marca 2020 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

