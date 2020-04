Prawo i Sprawiedliwość to V kolumna Kremla Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali w Parlamencie Europejskim przeciwko dodatkowym pieniądzom z budżetu UE na walkę z koronawirusem.Równocześnie prezes PiS Jarosław Kaczyński w powiązanych z jego partią mediach powtarza rosyjską propagandę głoszącą, że Unia Europejska jest słaba, a wirusowym kryzysie zawiodła obywateli państw członkowskich. Są takie momenty, że ręce opadają i brakuje słów. Ludzie, którzy na wewnątrzkrajowej scenie politycznej wciskają swoim wyborcom, że są we wiodącej frakcji PE, choć są w marginalnej, ludzie, którzy w kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu okleili swoimi podobiznami dosłownie niemal każdy płot na poziomie powiatowym, ludzie wbijający Polakom do głów, że tylko oni dbają w Brukseli o interesy naszego kraju, głosują tak, jakby pracowali na emerytury w obcej walucie i to niekoniecznie w euro. Ten temat powinien być „grzany” we wszystkich liczących się nad Wisłą mediach od świtu do nocy, a w tych mediach nic o tym nie było, choć od głosowania w PE minęło już kilka dni. Tego też nie potrafię zrozumieć. Jakże nieprzyzwoite jest milczenie w tak ważnej sprawie dotykającej codziennych losów setek tysięcy ludzi,gdy w niedalekiej historii czołowymi tematami było jedzenie ośmiorniczek i picie wina w restauracjach, jakby ta nonszalancja zagrażała czyjemuś zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu ekonomicznemu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

