Prawybory prezydenckie w USA 2020 u Demokratów. Bernie Sanders poparł Joe Bidena. Bernie Sanders, który ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej, poparł swojego dotychczasowego rywala Joe Bidena. – Potrzebujemy cię w Białym Domu, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak się stało – powiedział senator o byłym wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych. Bernie Sanders poparł Joe Bidena, z którym rywalizował w Partii Demokratycznej o nominację w wyborach prezydenckich w USA 2020. Stało się to pięć dni po tym, jak zawiesił swoją kampanię wyborczą. Senator poprosił wszystkich Demokratów, aby oddali głos na byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w walce na rzecz odsunięcia od władzy dotychczasowej głowy państwa Donalda Trumpa – podaje cnn.com.

