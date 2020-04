Premier Trudeau: Kanada zacznie stopniowo odmrażać gospodarkę dopiero za kilka tygodni

“Wiem, że wszyscy chcą wiedzieć, kiedy sytuacja wróci do normy. Rzeczywistość jest taka, że to będzie jeszcze parę tygodni. Zdajemy sobie sprawę, że będzie ważne, by uruchomić gospodarkę i będziemy musieli robić to etapami, będziemy musieli pozostać czujni aż do momentu, kiedy wynaleziona zostanie szczepionka na Covid-19” – powiedział Trudeau podczas konferencji prasowej.

“Nie jesteśmy jeszcze po drugiej stronie krzywej, nie wyszliśmy jeszcze z pierwszej fali Covid-19” – podkreślił premier.

Jak dodał, rząd prowadzi rozmowy na temat otwierania gospodarki z władzami prowincji, by zapewnić możliwie najlepszą koordynację w tym względzie, biorąc pod uwagę, że “różne regiony kraju znajdują się w różnych punktach ewolucji na krzywej Covid-19”.

“Będą pewne sektory gospodarki, w których powrót do pracy będzie bezpieczniejszy i o tym będziemy rozmawiać z prowincjami w nadchodzących tygodniach” – powiedział.

Ograniczenia w ruchu turystycznym z USA również pozostaną w mocy przez wiele tygodni – poinformował Trudeau.

“Te ograniczenia pozostaną niezwykle istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się Covid-19 w Kanadzie i będziemy nadal pracować z Amerykanami i z całym światem, by zapewnić, że te ograniczenia są utrzymane” – powiedział.

Granicę między Kanadą a USA dla podróży, które nie są uważane za niezbędne, zamknięto 21 marca, początkowo na 30 dni, czyli do 19 kwietnia.

Dodatkowo, od wtorku od północy Kanada wprowadza obowiązkową kwarantannę dla wszystkich osób, które przybywają do kraju z zagranicy, bez względu na to, czy wykazują objawy zakażenia Covid-19. Osoby, które nie będą miały przygotowanego planu samoizolacji, będą wysyłane do miejsc wskazanych przez naczelną lekarz kraju.

Według opublikowanych we wtorek prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kanadyjska gospodarka może skurczyć się w tym roku o 6,2 proc., po czym w 2021 roku nastąpi odbicie rzędu 4,2 procent. Bezrobocie może wzrosnąć do 7,5 proc. w tym roku (z 5,7 proc. w 2019 roku), po czym obniżyć się do 7,2 proc. w przyszłym roku.