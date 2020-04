Zamów prezent z dostawą kurierem lub na maila. Zobacz nasze propozycje

Prezenty, które cieszą najbardziej to takie, które są doskonale dopasowane do potrzeb i zainteresowań osób obdarowanych. Czasami chodzi o ekstremalne przeżycia nad ziemią albo pod powierzchnią wody, a innym razem – o odrobinę spokoju i czasu tylko dla siebie. A jaki prezent dla bliskich wybrać, jeśli oni ponad wszystko cenią domowy spokój i możliwość pozostanie w ukochanym mieszkaniu, mamy dla nich prezenty idealne. Nie tylko można je zamówić o każdej porze za pośrednictwem strony internetowej z przejrzystym katalogiem, ale również już w kilka chwil znajdą się one w rękach osób, które chcielibyśmy obdarować.

Gdzie zamówić prezent przez Internet?

Katalog Marzeń oferuje swoim klientom kilka różnych rodzajów dostawy. Tradycyjny voucher zapakowany w elegancką kopertę może dostarczyć pod drzwi kurier. Większość sposobów dostawy jest darmowa. Ale to nie wszystko! Jeśli naprawdę zależy Ci na czasie, zdecyduj się na wysłanie biletu do spełnionego marzenia… mailem! Wystarczy wybrać prezent i podać adres e-mail, na który ma zostać wysłany dokument w formacie PDF, a już po chwili, trafi on do jubilata, solenizanta lub po prostu kogoś bliskiego, komu spełnionym marzeniem chcielibyśmy poprawić humor.

Prezenty z dostawą do domu to gwarancja zadowolenia 24/7. Czy może być coś wspanialszego niż uśmiech bliskiego, który otwiera niewielką kopertę, a wewnątrz znajduje voucher pełen wrażeń i emocji?

Prezenty z dostawą do domu w Katalogu Marzeń

Możliwość zamówienia upominku z dostawą do domu to nie tylko oszczędność czasu, ale też gwarancja, że trafi on w ręce ważnej dla nas osoby, którą chcielibyśmy obdarować. W Katalogu Marzeń dostawa vouchera może być zrealizowana już w ciągu 24h, dzięki czemu prezenty już zawsze trafią do świętujących na czas. Co więcej, można je zamówić z dowolnego miejsca na świecie, więc nawet jeśli jesteś akurat daleko, a ważny dla twoich bliskich i przyjaciół dzień właśnie się zbliża – bez obaw, wymarzony upominek na pewno trafi w ich ręce na czas!

Ciekawe prezenty z dostawą do domu

Czas spędzony w czterech ścianach jak nic innego sprzyja rozwojowi swoich pasji i zainteresowań. Kto wie, może podczas leniwego weekendu w rodzinnym gronie odkryjecie całkiem nowe hobby? Ale żeby tak się stało, warto podarować bliskim prezenty z dostawą do domu w 24h, które pomogą pobudzić ich kreatywność i wyobraźnię. Szukając prezentu na urodziny z dostawą do domu, pozwól swojej mamie poczuć się jak prawdziwa kreatorka mody i zapisz ją na kurs tworzenia własnej torebki Mana Mana. Każda miłośniczka mody wie doskonale, że nic tak nie urozmaica stroju, jak idealnie dobrane dodatki. A torebka jest na czele tej listy! Duża, mała, prostokątna albo okrągła… Możliwości jest naprawdę wiele, a o wszystkim zdecyduje twoja mama. Spraw jej frajdę i zamów voucher z Katalogu Marzeń przez Internet. Wystarczy moment i idealny prezent dla bliskich gotowy!

A może szukasz prezentu z dostawą do domu dla siostry lub przyjaciółki? Jeśli tak, a któraś z nich jest fanką rękodzieła – możliwość samodzielnego wykonania łańcucha popularnych cotton balls sprawdzi się tu doskonale. Gotowymi lampkami można potem ozdobić wnętrze mieszkania albo biura. Można też podarować je komuś z okazji ważnego dla niego dnia. Taki prezent z dostawą do domu w postaci szansy na stworzenie własnych cotton balls, to nie tylko doskonała zabawa, ale też świetny sposób na spędzenie czasu w domu.

Odrobina domowego lenistwa na prezent

Czy może być coś przyjemniejszego niż relaks we własnym mieszkaniu? Tak, jeśli połączymy go z zabiegami dostępnymi w profesjonalnym salonie SPA! Profesjonalny masaż w twoim domu to odpowiedź na potrzeby wszystkich, którzy marzą o odrobinie odpoczynku, ale chcieliby też przekonać się, jak wygląda czas spędzony w salonie piękności. Kilkadziesiąt minut masażu wykonanego przez profesjonalnego masażystę pozwoli się odprężyć i choć na chwilę zapomnieć o codzienności. Do wyboru, obdarowany będzie miał m.in. masaż limfatyczny i modelujący, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

A po wypoczynku przyjedzie czas na wykwintną kolację… na kanapie! Zestaw sushi dla dwojga to recepta na udany wieczór pełen pysznego jedzenia i to bez konieczności gotowania czy zmywania. Jeśli więc szukasz prezentu z dostawą do domu, który uszczęśliwi miłośników międzynarodowej kuchni – zestaw sushi jest właśnie czymś takim.





Sportowy prezent z dostawą do domu

Czas w domu to również doskonały moment na planowanie dalszych działań. Jeśli wiesz, że Twoi bliscy kochają aktywny wypoczynek i chętnie spędzają dni na wycieczkach rowerowych, możesz podarować im właśnie taki prezent z dostawą do domu. Voucher na wymarzony rower pozwoli im samodzielnie zaplanować, co powinno znaleźć się w idealnej maszynie. Obdarowani takim prezentem będą mogli również zdecydować o jego kolorze czy charakterze. Jeśli zatem szukasz prezentu na urodziny czy imieniny z dostawą po drzwi domu, a Twoi przyjaciele lub ktoś z rodziny marzą o nowym, doskonale dopasowanym do nich rowerze, taki voucher będzie spełnieniem marzeń. Po takim upominku, godziny spędzone w domu miną szybko, a każda przejażdżka rowerowa będzie prawdziwą frajdą. I o to chodzi!