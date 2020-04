Prezes Małgorzata Gersdorf zawiesiła działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wydała w poniedziałek zarządzanie, zgodnie z którym tymczasowo zawiesiła działanie Izby Dyscyplinarnej i zakazała przekazywania tam spraw dyscyplinarnych sędziów. Wykonała w ten sposób decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniedziałkowe zarządzenie prezes Małgorzaty Gersdorf to efekt postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 kwietnia br. TSUE zobowiązywał wtedy Polskę do zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie spraw dyscyplinarnych sędziów. Trybunał zareagował w ten sposób na skargę Komisji Europejskiej z 2019. r., która uważała, że Izba Dyscyplinarna nie będzie niezależna ani bezstronna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

