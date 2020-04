Prezydent podpisał pakiet ustaw mających pomóc gospodarce Prezydent podpisał rządowy pakiet antykryzysowy, na który składają się trzy ustawy. “Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie” – napisał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, tłumacząc podpis Andrzeja Dudy. We wtorek ustawy procedował Sejm, który odrzucił większość poprawek zaproponowanych przez Senat. Wieczorem tak zwaną tarczę antykryzysową podpisał prezydent. Poinformował o tym na Twitterze jego rzecznik Błażej Spychalski. “Zgodnie z obietnicą Prezydent RP Andrzej Duda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy tworzące Tarczę Antykryzysową. Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie!” – napisał Spychalski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

