Prof. Radosław Markowski: Demokracja umiera w obojętności

Dziwię się Andrzejowi Dudzie i jego rodzinie, którzy muszą sobie zdawać sprawę, że będą żyć w przyszłości otoczeni pogardą. Po pierwszej kadencji o Andrzeju Dudzie nigdy w encyklopediach nie będzie pochwał, ale teraz uparł się chyba, by były wyłącznie kpiny. Trzeba mieć rudymentarne poczucie godności osobistej i w prymitywnej ustawce politycznej pod siebie nie uczestniczyć – mówi nam prof. Radosław Markowski, politolog, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS, który od początku epidemii prowadzi badania nad jej skutkami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi.

– We wszystkich 3 pomiarach 70-80 proc. źle ocenia zamysł rządu PiS, który zmusza Polaków do udziału w tym, co miało być wyborami. Stabilne 65-70 proc. uważa, że nawet jeśli do nich dojdzie, to będą nielegalne, bo naruszono konstytucję i ordynację wyborczą, w końcu, że Andrzej Duda ma przewagę, bo inni kandydaci nie mogli prowadzić kampanii wyborczej, a on mógł – dodaje.

JUSTYNA KOĆ: Od początku kwietnia pan i pana zespół prowadzi badania związane z epidemią i jej skutkami. Co z nich wynika?

RADOSŁAW MARKOWSKI: Od 8 kwietnia prowadzimy badania, zatem to czas, kiedy już pewne kwestie można omówić z perspektywy trzech jego zakończonych fal. Nasze badanie składa się z 4 części. Pierwsza to blok pytań o samą epidemię – czy ją odczuwają, co widzą wokół siebie, czy czują strach przed śmiercią z tego powodu. Te pytania są porównywalne międzynarodowo, bo prowadzą je też inne kraje.

Drugi blok pytań to społeczno-gospodarczo-zawodowe skutki epidemii i narzuconych restrykcji – czy ludzie boją się o swoje finanse, czy mogą dalej spłacać kredyty, opłacać rachunki. Trzeci blok – bardzo istotny, choć nie było to naszą intencją, to kwestie polityczne. Rząd PiS bowiem postanowił głównym tematem w czasie pandemii uczynić – no właśnie – to coś, co do tej pory nazywaliśmy wyborami, a teraz można bardzo różnie, po takie sformułowanie, jak farsa wyborcza.