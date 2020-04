Prof. Safjan o orzeczeniu TK: scenariuszem skrajnym, choć niestety takim, który także się nasuwa, jest wyjście z UE Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zdecydował dziś, że uchwała trzech połączonych Izb SN jest niezgodna z konstytucją oraz prawem międzynarodowym. Zdaniem prof. Marka Safjana, sędziego TSUE, dzisiejsze orzeczenie TK jest “głęboko niepokojące” i może zagrozić nawet członkostwu Polski w Unii Europejskiej. TK rozpoznał sprawę w pełnym składzie, ale w wyjątkowych okolicznościach. Na sali nie było publiczności ani mediów, sędziowie zasiedli w przepisowych odległościach od siebie, mieli maseczki lub chustki oraz rękawiczki. Na czas przemowy prezes TK zsuwała na szyję chustkę zasłaniającą twarz i mówiła bez niej. Sprawozdawcą w tej sprawie był nowy członek TK – były poseł PiS Stanisław Piotrowicz. Przedstawiciele premiera przekonywali, że uchwała trzech Izb SN stanowiła wyjście poza swoje kompetencje: stworzyła nową normę prawną i nowe przepisy, do czego SN nie ma upoważnienia. SN uznał w styczniu, że sędziowie powołani przez nową KRS nie spełniają standardu niezawisłości i niezależności od władzy wykonawczej, więc nie powinni nadal orzekać. Uchwała ta ma moc zasady prawnej i obowiązuje wszystkie sądy w Polsce. Tyle że tej mocy spróbował pozbawić ją TK, uznając ustalenia sędziów SN za niezgodne z konstytucją i prawem międzynarodowym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.