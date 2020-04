Prognozy liczby zgonów na COVID-19 w Kanadzie Federalna agencja zdrowia publicznego przewiduje, że od 11 000 do 22 000 Kanadyjczyków może umrzeć na COVID-19 w nadchodzących miesiącach. To prognozy oparte na modelowaniu i symulacjach. Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego podkreśla, że szacunki krótkoterminowe są bardziej wiarygodne i przewiduje od 500 do 700 zgonów do końca przyszłego tygodnia. Agencja opublikowała dane dotyczące symulacji w czwartek rano – podając różne możliwe scenariusze, ostrzegając, że to, co się stanie, zależy w bardzo dużym stopniu od zachowania Kanadyjczyków. Agencja twierdzi, że przy słabych zabezpieczeniach liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie, dużo wyższa. Eksperci podkreślają, że walka z COVID-19 w Kanadzie jest wciąż na wczesnym etapie, ale liczba potwierdzonych przypadków w Kanadzie rośnie wolniej niż w innych krajach. Walka z koronawirusem prawdopodobnie potrwa wiele miesięcy i będzie wymagała cykli ściślejszej i nieco mniej ścisłej kontroli. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

