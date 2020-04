Projekt zmiany konstytucji, wniesiony przez klub PiS Na stronie Sejmu opublikowano projekt zmiany konstytucji, podpisany przez posłów PiS i Porozumienia, który przewiduje wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat. Wniesienie projektu uzasadniono “sytuacją niespotykanego zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego” związanego z epidemią COVID-19. Projekt wpłynął do Sejmu 6 kwietnia. Była to inicjatywa szefa Porozumienia, ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina. Pod projektem podpisali się też posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Sejm tego samego dnia – głosami posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości – uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 roku mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Projekt zmiany konstytucji ma wydłużyć pięcioletnią kadencję prezydenta o dwa lata. Nie mógłby się on jednocześnie ubiegać o reelekcję. Rozwiązanie proponował Jarosław Gowin, który opowiada się przeciwko majowym wyborom z powodu epidemii koronawirusa. Podpisanych pod projektem reprezentuje poseł Porozumienia Michał Wypij. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.