Prokurator Ewa Wrzosek na antenie dowiedziała się o postępowaniu dyscyplinarnym Wybory 2020. Śledztwo w ich sprawie trwało trzy godziny. Prokurator Ewa Wrzosek, która je prowadziła, o umorzeniu dowiedziała się z mediów. Teraz ma kłopoty. Prokurator Krajowy wszczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Usłyszała to, kiedy udzielała wywiadu. Wybory 2020 według wielu Polaków budzą wątpliwości, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo. Taki lęk ma też osoba, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie prokuratury. – Było lakoniczne, były w nim wyrażone obawy o bezpieczeństwo. Przeprowadziłam postępowanie przygotowawcze, zapoznałam się m.in. z opinią epidemiologów. I uznałam, że zebrane przeze mnie dokumenty dawały postawę do wszczęcia śledztwa – mówiła prokurator Ewa Wrzosek na antenie TVN 24. Śledztwo trwało jednak trzy godziny. Umorzyła je wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Edyta Dudzińska, bez wiedzy Wrzosek. – Powinnam zostać poinformowana, że ktoś przejął moje śledztwo. (…) Przez trzy godziny nie da się zrobić nic – powiedziała prokurator. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

