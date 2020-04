Prokurator krajowy żąda wyjaśnień od Małgorzaty Gersdorf. Rzecznik SN: Zmroziło mnie. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił się do I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf z żądaniem wyjaśnień w sprawie zawieszenia w ubiegłym tygodniu Izby Dyscyplinarnej. – Treść jego pisma mnie zmroziła. To co, jako kolejne będą zarzuty wobec I Prezes? To się w głowie nie mieści – mówi Onetowi rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedzi od prof. Małgorzaty Gersdorf żąda w trybie pilnym. – Forma tego pisma jest niezwykła, niespotykana. Od I Prezes SN żąda się wyjaśnień natychmiast – mówi Onetowi rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. – Prokurator Krajowy stawia się w tym piśmie w roli obrońcy praworządności, według niego to I Prezes SN narusza zasady trójpodziału władzy. Cóż, jest to zjawisko nowe, niespotykane, zwłaszcza w ostatnich dniach kadencji I Prezes SN – podkreśla sędzia Laskowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

