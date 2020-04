Protest pielęgniarek i położnych. “Z niewolnika nie ma pracownika”. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wyraża protest przeciwko nowelizacji tzw. ustawy o COVID-19 z dnia 18 kwietnia 2020 r.” – czytamy na stronie związku. To kolejna grupa medyczna, która w ostatnim czasie zdecydowała się na protest w związku z działaniami rządu w czasie epidemii koronawirusa. Porozumienie Chirurgów SKALPEL chce wszczęcia postępowań wobec Konstantego Radziwiłła i Łukasza Szumowskiego za niedopełnienie obowiązków i narażenie na utratę zdrowia i życia pacjentów oraz personelu medycznego. Teraz swój protest w związku z nowelizacją ustawy o zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 ogłosiły pielęgniarki i położne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

