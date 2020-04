Prowincja Ontario rekrutuje emerytowanych pracowników służby zdrowia i innych z doświadczeniem Ontario aktywnie rekrutuje pracowników służby zdrowia, w tym emerytowanych i wykształconych za garnicą specjalistów aby wspomóc pracowników pierwszej linii w szpitalach, klinikach i ośrodkach kwarantanny. Nowy portal internetowy – Health Workforce Matching pomoże dopasować pracowników służby zdrowia, w tym studentów i wolontariuszy z odpowiednim doświadczeniem, z potencjalnymi pracodawcami. Nowi pracownicy będą pomagać w różnych dziedzinach zdrowia publicznego, takich jak zarządzanie przypadkami i kontaktami. W oświadczeniu opublikowanym we wtorek premier Doug Ford powiedział: „Bez względu na to, czy ktoś jest na emeryturze, czy jesteś w trakcie szkolenia, nie możemy sobie pozwolić na to, aby osoby z profesjonalnymi umiejętnościami opieki zdrowotnej stały z boku” – powiedział. Osoby z doświadczeniem w opiece zdrowotnej, a także pracodawcy potrzebujący personelu mogą zarejestrować się na portalu: Workforce Matching Portal. Ci, którzy zostaną wybrani, zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

