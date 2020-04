Przedłożył interes polityczny nad przysięgę Hipokratesa” Minister Łukasz Szumowski przedstawił w piątek swoje rekomendacje ws. wyborów prezydenckich. Dowiedzieliśmy się, że dziś jedyną bezpieczną formą na ich przeprowadzenie jest głosowanie korespondencyjne. Opozycja i wielu internautów nie zostawili na nim suchej nitki. “Jestem głęboko rozczarowany” – zareagował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przypomnijmy, minister zdrowia przekazał premierowi rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich w Polsce. – Moje rekomendacje przeprowadzenia wyborów w tej tradycyjnej formie, gdzie wszyscy idziemy do urn, spotykamy się w lokalach wyborczych, są możliwe najwcześniej w sposób bezpieczny za 2 lata – i taka jest moja rekomendacja – powiedział w piątek Łukasz Szumowski.



Podkreślił, że jeśli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na takie rozwiązanie, to jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne.

