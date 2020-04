Przenośny natychmiastowy test na COVID-19 wyprodukowany w Ottawie gotowy do użytku Szybkie, przenośne urządzenie testujące na COVID-19 opracowane przez firmę z Ottawy uzyskało aprobatę Health Canada. Urządzenie, opracowane przez Spartan Bioscience, to podręczny analizator DNA, który pozwala szpitalom i innym instytucjom na niezależne testowanie pacjentów i otrzymywanie wyników bez konieczności wysyłania próbek do prowincyjnego lub krajowego laboratorium. Urządzenie jest dostarczane z własnymi wkładami testowymi i zastrzeżonymi wymazami, które są produkowane w Ottawie. Test może być przeprowadzany przez personel nielaboratoryjny w miejscach takich jak lotniska, przejścia graniczne, gabinety lekarskie, apteki, kliniki i w odległych społecznościach. W komunikacie firma podała, że ​​testy można teraz wysłać do „federalnych i regionalnych władz od razu”. „Jesteśmy wdzięczni rządowi Kanady za ścisłą współpracę z nami w celu przyspieszenia procesu zatwierdzania testu”, powiedział Paul Lem, CEO Spartan Bioscience w komunikacie. „Jesteśmy gotowi rozpocząć wysyłkę naszego przenośnego testu COVID-19 do rządów federalnych i prowincji oraz udostępnić je Kanadyjczykom”. Ogólnoświatowy niedobór wymazów medycznych spowolnił tradycyjne testy, so jest szczególnie odczuwalne w Ontario. Do niedawna prowincja miała najniższy wskaźnik testowania COVID-19 w Kanadzie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

