Przesłanie prezes Gersdorf: Mówcie jak jest, a nie jak powiedział Kaczyński Koniec kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf. “Przywiązywanie się do kaloryfera nie leży w mej naturze” – odpowiada na zarzuty, że wywiesiła “białą flagę”. Mówi, że “nie jest od wymuszania na sędziach, by orzekali jak sobie prezes życzy”. Wierzy w sumienie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Orzekając o wyborach staną do “sprawdzianu moralności” [WYWIAD] „Trzeba mówić jak jest, a nie jak powiedział Kaczyński. To, jak jest, mówią prawi ludzie. Trzeba wybrać nietchórzliwych, prawych ludzi, którzy mają odwagę cywilną, żeby mówić, jak jest. W Sądzie Najwyższym mamy jeszcze dużo takich osób” – mówi OKO.press Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, gdy pytamy, co mają robić obywatele widząc cień autorytaryzmu nad Polską. Małgorzata Gersdorf podkreśla rolę niezależnych mediów, chwali OKO.press. 30 kwietnia kończy kadencję, dokonuje bilansu sześciu trudnych lat, nie unika osobistych tonów. „Walec toczy się nadal. Ale bardzo spowolniony”. Oto cały wywiad, śródtytuły i tytuł od redakcji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 1 Comment Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.