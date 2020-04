Przewrót majowy. PiS wrzuca specustawę, by zrobić wybory w czasie epidemii. Jarosław Kaczyński na siłę chce zorganizować wybory prezydenckie w maju. Posłowie PiS zgłosili właśnie projekt ustawy, który pozwoli wszystkim Polakom oddać głosy korespondencyjnie. Czy w przypadku weta samorządów, wybory pomoże zorganizować wojsko i policja? Złożony przez grupę posłów PiS projekt specjalnej ustawy regulującej organizację wyborów prezydenckich w maju pojawił się na stronie internetowej Sejmu, we wtorek 31 marca, po godz. 18:00. O tym, że taki projekt będzie, mówiło się od rana, bo plany PiS ujawnił portal Onet. Projekt jest zdumiewający, bo choć organizację wyborów, w tym prezydenckich, regulują już obecne przepisy kodeksu wyborczego, to PiS tylko na wybory majowe chce uchwalić specjalne prawo. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

