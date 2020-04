Przy malejącej ilości testów, epidemia COVID-19 szybko się w Polsce skończy Trzeci kolejny dzień spada liczba testów “z ostatniej doby”: jest ich najmniej od 1 kwietnia, 2,4 raza mniej niż w sobotę. Nic dziwnego, że spada liczba wykrytych dziennych zakażeń do poziomu z końca marca. W Polsce jedna osobę zakażoną znajdujemy sprawdzając 20 próbek. Jak próbek jest mniej, to i zakażonych “ubywa” Wiadomością wtorku – i nie jest to dobra wiadomość – jest liczba 4 691 testów, które według informacji ministerstwa zdrowia „wykonano w ciągu doby”. To wynik najgorszy od 1 kwietnia (wtedy było 4 382). Niepokojący jest również trend. W sobotę 11 kwietnia – podano, że zrobiono 11,3 tys. testów, w niedzielę wielkanocną – 8,5 tys., w poniedziałek – jeszcze mniej, bo 5,6 tys. Wtorkowy wynik, kolejne prawie tysiąc testów mniej niż w poniedziałek, jest 2,4 razy niższy niż rekordowa sobota. Sądziliśmy, że spadek poniedziałkowy to kwestia świątecznego rozluźnienia, ale być może coś w systemie przestało działać. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

