Przy takim rządzie umrzemy tak czy owak: jak nie na Covid, to z głodu Sytuacja w Polsce wygląda bardzo źle: rząd zostawił obywateli samych sobie. Nie ma planu na otwarcie gospodarki, izolowanie i pomoc grupom najbardziej narażonym. Nie bada i nie robi tego, co do niego należy. Minister Szumowski jest niekompetentny i swoimi chaotycznymi decyzjami zmierza prosto do sytuacji, w której wszyscy, którzy nie umrą na koronawirusa, umrą z głodu. Wielu rzeczy o Covid-19 nie wiadomo, ale i wiele wiadomo. Wiemy, że ze stanem epidemii trzeba będzie żyć jeszcze rok, dwa – dopóki nie pojawi się lek albo szczepionka, a zatem trzeba nauczyć się z nim żyć normalnie.



I że dla znakomitej większości populacji jest on niegroźny – ponad 80 procent przejdzie go jak przeziębienie. Warto więc, zamiast zamykać wszystkich, wzmocnić służbę zdrowia tak, żeby mogła komfortowo i bez stresu leczyć tych, którzy zachorują na umiarkowaną i ciężką postać choroby.

