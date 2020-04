PSL i Kukiz po naradzie z Jarosławem Gowinem – wspólne oświadczenie – To wielka wartość, że rozmawiamy ponad podziałami – oświadczył na konferencji prasowej Jarosław Gowin. Lider Porozumienia dodał, że zarówno jego Porozumienie, jak i przedstawiciele Koalicji Polskiej są zgodni w kwestii wyborów – ich przeprowadzenie 10 maja jest niemożliwe. – To było dobre spotkanie. Rozmawialiśmy o najważniejszych tematach dla Polaków: zdrowiu, życiu i gospodarce. Temat wyborów to już bardziej kwestia różniąca, ale proszę zauważyć – coraz więcej osób mówi, że nie chce tych wyborów teraz. PiS musi przez ten tydzień ochłonąć i zmienić swoje podejście – i nie przeć do nich za wszelką cenę. Sztuką nie jest wsadzanie ludzi do więzienia ale znalezienie jakiegoś kompromisu – mówił na konferencji Paweł Kukiz. Z kolei inicjator rozmów – Jarosław Gowin – mówił, że razem z Koalicją Polskąposzukiwano wariantu kompromisowego. – Uznaliśmy, że termin wyborów prezydenckich może zostać przeniesiony na sierpień. Ja z mojej strony zobowiązałem się do rozmów na ten temat z Prawem i Sprawiedliwością. Nasi partnerzy z KP mają rozmawiać z przedstawicielami partii opozycyjnych – mówił lider Porozumienia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

