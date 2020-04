Ranking państw UE pod względem liczby testów na obecność koronawirusa Jak Polacy wypadają na tle mieszkańców Unii Europejskiej pod względem liczny testów wykonywanych na milion mieszkańców? Serwis Euractiv przedstawił najnowsze dane, które wskazują, że nasz kraj plasuje się na szarym końcu statystyk. Na 27 państw UE znajdujemy się na 22. miejscu w tej klasyfikacji. Według najnowszych danych udostępnionych za pośrednictwem serwisu EURACTIV na 27 państw należących do Unii Europejskiej pod względem liczby przeprowadzanych testów diagnostycznych na SARS-CoV-2 zajmujemy dopiero… 22 miejsce (w przeliczeniu na milion mieszkańców per capita). Za nami są tylko: Francja, Rumunia, Węgry, Grecja i Bułgaria. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.