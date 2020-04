Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w sprawie wyborów “Rozumiem powody, dla których temperatura sporu politycznego jest wysoka. Mimo to jednak postaram się na chłodno nakreślić różne scenariusze jego rozwoju i różne opcje jego rozwiązania, pozostawiając czytelnikowi ocenę, która z tych opcji jest najlepsza” – pisze prof. Arkadiusz Radwan w raporcie, który kreśli szczegółowe scenariusze batalii o wybory prezydenckie. Ze szczegółowej analizy prawno-politologicznej jednoznacznie wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś faktycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący, jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę w scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru. Rządzącym pozwali to uniknąć kryzysu legitymizacji i ryzyka rozruchów społecznych, a także daje szansę na podzielenie się odpowiedzialnością za dalsze decyzje w trudnym okresie kryzysu. Opozycja może zaś dzięki temu uniknąć paradoksów własnej strategii (np. możliwego prawnie przedłużania stanu klęski żywiołowej przez długie miesiące lub lata) i zyskać polityczną podmiotowość, której była pozbawiona przez minione pięć lat. Zachęcamy do lektury streszczenia raportu „Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu pandemii COVID-19”! WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

