Raport resortu zdrowia. Spadek zakażeń na Mazowszu, ale ofiar nadal dużo. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia Polska przekroczyła kolejną barierę 400 zgonów spowodowanych koronawirusem. Chociaż liczba nowych zakażonych w oficjalnych statystykach maleje, to niepokojący jest jednak bilans osób, które zmarły na skutek Covid-19. Rano prognozy były optymistyczne, bo w komunikacie Ministerstwa Zdrowia informowano o 144 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. Te popołudniowe są odrobinę lepsze. Resort podaje, że mamy 119 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (29), małopolskiego (23), dolnośląskiego (19), łódzkiego (13), wielkopolskiego (13), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), podkarpackiego (4), opolskiego (2), podlaskiego (1), śląskiego (1), lubuskiego (1). Niestety poinformowano także o 16 zgonach z powodu Covid-19. Są to: (wiek-płeć, miejsce zgonu) 79-M, 65-M Racibórz, 71-K, 80-K, 65-K, 81-K, 83-M, 74-M, 64-M Radom, 87-K, 85-K, 75-K Warszawa, 69-M, 88-M, 35-M Poznań, 90-K Kędzierzyn-Koźle. Większość osób miała choroby współistniejące – czytamy w komunikacie ministerstwa. Liczba zakażonych koronawirusem łącznie wynosi obecnie 9856, z czego 401 zmarło. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

