Ratusz przedstawił plan działania kryzysowego w czasie epidemii Pieniądze na pomoc dla służby zdrowia, zapewnienie opieki dla mieszkańców i utrzymanie ciągłości działania administracji. Sekretarz miasta przedstawił plan działania kryzysowego w czasie epidemii COVID-19. Plan działania kryzysowego w trakcie epidemii COVID-19 przedstawił podczas czwartkowego posiedzenia Rady Warszawy sekretarz ratusza Marcin Wojdat. Miasto ma na ten cel ponad 24 miliony złotych z rezerwy kryzysowej. Wojdat poinformował, że w związku z epidemią dla miasta najważniejsze jest zapobieganie zarażeniom i udzielanie wsparcia miejskiej służbie zdrowia oraz zapewnianie opieki mieszkańcom, a także utrzymanie ciągłości działania infrastruktury i administracji miejskiej. Jak powiedział, miasto dysponowało 63 milionami złotych rezerwy kryzysowej, zostały ponad 24 miliony złotych.

