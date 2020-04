“Reaktywacja” wirusa u zdrowych pacjentów Koronawirus może się “reaktywować” u osób, które zostały już wyleczone – podały koreańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób. W kraju potwierdzono 91 przypadków, w których koronawirusa SARS-CoV-2 wykrywano ponownie u osób, które były zakażone, ale u których po infekcji testy na jego obecność wykazały wynik negatywny. W piątek, 10 kwietnia władze Korei Południowej poinformowały, że 91 pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy wcześniej uznani byli za wyleczonych, ponownie uzyskało pozytywny wynik testu. – Skłaniamy się do tego, że w przypadku tych osób doszło raczej do “reaktywacji” wirusa niż do ponownego zakażenia się. Przeprowadzimy w tym zakresie kompleksowe badania – powiedział Jeong Eun-kyeong, dyrektor koreańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób. – Było wiele przypadków, w których pacjent jednego dnia miał wynik negatywny, a drugiego pozytywny – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

