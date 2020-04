Rekordowa liczba nowych przypadków zakażeń na Białorusi W ciągu ostatniej doby na Białorusi odnotowano rekordową liczbę nowych przypadków COVID-19, było ich 973. Łączna liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 13 tysięcy. WHO apeluje do władz w Mińsku o odwołanie imprez masowych i większe dystansowanie społeczne. Na Białorusi zarejestrowano łącznie 13 181 osób z potwierdzoną testami infekcją COVID-19, co stanowi 7,8 procent przetestowanych osób – podało w komunikacie w środę ministerstwo zdrowia. Dobowy przyrost liczby infekcji wyniósł 973 i jest to najwyższa liczba od początku epidemii. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej, gdy liczba nowych zakażeń wyniosła 919. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

