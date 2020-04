Rekordowy wzrost liczby bezrobotnych w USA Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wyniosła w ubiegłym tygodniu ponad 6,6 miliona – podał w czwartek tamtejszy departament pracy. To najwyższy wzrost bezrobocia w USA w historii. Departament pracy podał, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 6,648 miliona do 9,96 miliona. Tymczasem ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 3,763 miliona. To najwyższy wzrost bezrobocia w USA w historii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

