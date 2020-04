Robert Biedroń interweniuje ws. Andrzeja Dudy. Chodzi o list od ministra rolnictwa. Robert Biedroń zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą ws. prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o list od ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który trafił do rolników. Wszystko zaczęło się od tego, że portal oko.press ujawnił skany listów, które otrzymali rolnicy opłacający składki KRUS. Mowa o 1,3 mln odbiorców. W pierwszym liście prezydent Andrzej Duda dziękuje ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu za opracowanie “Kodeksu Etyki Żywnościowej”. Prezydent zapewnia również o poparciu “działań sprzyjających polskim rolnikom i służących polskiej wsi”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.