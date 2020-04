Rolety w kasecie – estetyczna i praktyczna osłona przed słońcem

Roleta w kasecie to inaczej roleta klasyczna lub roleta typu dzień noc. Prosta konstrukcja, łatwość sterowania, dokładne zasłanianie okna – to jej najważniejsze atuty. Sprawdź, dlaczego warto postawić na takie rozwiązanie.

Roleta w kasecie – zalety

Roleta w kasecie po podciągnięciu do góry jest niewidoczna. Chowa się w kasecie, która – jeśli jest dobrze dobrana do koloru ramy okiennej – także nie rzuca się w oczy. W ten sposób zyskujemy dyskretną osłonę okna, widoczną tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna.

Rolety klasyczne montowane są na stałe. Dbałość o ich czystość jest więc niezwykle ważna. Stosowanie kasety znacznie ogranicza dopływ kurzu i wilgoci w ciągu dnia, dzięki czemu roleta dłużej zachowuje świeży wygląd i czystość.

Rolety w kasecie są zawsze blisko szyby, a więc praktycznie nie zabierają miejsca. Doskonale sprawdzają się w małych wnętrzach, w których zasłony lub rolety rzymskie zrobiłyby nieco zbyt przytłaczające wrażenie.

Roleta w kasecie – sposób montażu

Kasetę, w której będzie chowała się zwinięta roleta, montuje się bezpośrednio do ramy okiennej metodą bezinwazyjną. Dzięki temu okno może być przesłonięte roletą nawet wówczas, gdy jest otwarte lub tylko uchylone. Jeśli dodatkowo zastosujemy prowadnice boczne, roleta będzie ustawiona równolegle do szyby niezależnie od pozycji okna.

Sam montaż jest bardzo łatwy i można go przeprowadzić samodzielnie bez konieczności wzywania fachowca. Demontaż rolety również jest prosty i pozwala zostawić okno w postaci niezmienionej. To dobra wiadomość dla osób, które często się przeprowadzają i nie chcą za każdym razem kupować nowych rolet lub tych, które wynajmują mieszkania i nie mają prawa do dokonywania w nich zmian.

Rolety w kasecie przystosowane do montażu bezinwazyjnego dostępne są między innymi na stronie karnix.pl.

W jakich wnętrzach sprawdzi się roleta w kasecie

Rolety klasyczne i dzień noc najlepiej sprawdzają się we wnętrzach nowoczesnych i urządzonych z dużą prostotą. Jednak w przypadku rolet klasycznych można pozwolić sobie na nieco więcej niż w przypadku rolet dzień noc. Takie rolety sprawdzą się także we wnętrzach w stylu glamour lub angielskim o ile będą uszyte z odpowiednich tkanin. Styl angielski znany jest z umiłowania do motywów kwiatowych, zwłaszcza różanych. Uszyte z takiej tkaniny klasyczne rolety chowane w kasecie będą dobrym wyborem do angielskich salonów. Z kolei styl glamour, to ten, który kocha blask. Tu najlepiej sprawdzą się klasyczne rolety uszyte z tkanin zdolnych do odbijania światła.

W minimalistycznych wnętrzach stosuje się zazwyczaj rolety dzień noc lub klasyczne rolety uszyte z gładkich tkanin.

Mówiąc o wnętrzach, najczęściej mamy na myśli salon lub sypialnię. Tymczasem rolety w kasetach doskonale sprawdzają się w kuchni i łazience.

Roleta w kasecie – jak dobrać kolor

Kolor rolet, zarówno klasycznych, jak i dzień noc można dobierać dwojako. Najczęściej kolor rolety jest powtórzeniem koloru ścian lub dodatków znajdujących się w danym wnętrzu. Dla lepszego efektu ten sam kolor powinien być powtórzony w co najmniej dwóch innych miejscach. Innym sposobem jest dobranie koloru rolety do koloru ramy okiennej. Ten sposób wybiera się rzadziej. Natomiast kolor kasety zawsze się dobiera do koloru framugi. Dobrze dobrana kaseta i prowadnice stanowią integralną całość z oknem, na pierwszy rzut oka zupełnie nie do odróżnienia.

