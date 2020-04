Rozdadzą wirtualne żonkile, zawyją syreny. Rocznica powstania w getcie warszawskim. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zachęca, aby w 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wziąć udział w akcji “Żonkile”. W tym roku ze względu na epidemię odbędzie się ona wirtualnie. Na znak pamięci w niedzielę zostaną także włączone syreny. – W niedzielę kolejna rocznica powstania w getcie warszawskim i wspaniała akcja Żonkile. Sam wielokrotnie byłem wolontariuszem tej akcji, kiedy rozdawaliśmy ten symbol powstania w getcie warszawskim – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przypomniał, że w tym roku akacja została przeniesiona do internetu. Prezydent stolicy poinformował również, że w tym roku także podtrzymana zostanie tradycja, zgodnie z którą dla upamiętnienia rocznicy włączane są syreny. – One zostaną uruchomione w niedzielę. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z epidemią, jest to tylko sygnał naszej pamięci o powstaniu – podkreślił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

