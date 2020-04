Rozpoczyna się batalia o I prezesa Sądu Najwyższego Prof. Małgorzata Gersdorf ogłosiła w czwartek, że termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego ws. wyboru kandydatów na I prezesa zostaje odwołane. Tym samym konkurs na jej następce zostaje “zamrożony”. Z taką wykładnią nie zgadza się prezydent Andrzej Duda, który zamierza “skorzystać ze swoich prerogatyw”. Kadencja obecnej I prezes Sądu Najwyższego kończy się 30 kwietnia, a pierwotnie wybór jej następcy został zaplanowany na 31 marca. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa termin przesunięto na 21 kwietnia. W czwartek prof. Małgorzata Gersdorf poinformowała, że “Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie mogło być zwołane po ustaniu zakazów lub ograniczeń w zakresie bezpośredniego kontaktowania się obywateli w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.