Ruszyła wyborcza machina. Ujawniono techniczne plany przygotowań rządu. Rząd rozpoczął szczegółowe przygotowania do wyborów kopertowych – czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Jak ustalił dziennik, drukiem ma zająć się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Obecnie rząd jest na etapie konsultowania technicznych szczegółów z zewnętrznymi podmiotami w zakresie druku i dystrybucji pakietów wyborczych – pisze "DGP". Najprawdopodobniej przygotowaniem ponad 30 milionów kart, oświadczeń, na które wyborca wpisze swoje dane oraz instrukcji głosowania zajmie się PWPW. Być może część prac wytwórnia zleci podwykonawcom. Gazeta powołuje się na informatora, który zna sposób działania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Rozmówca dziennika twierdzi, że wydruk to kwestia kilku dni, ale prawdziwym wyzwaniem będzie późniejsza dystrybucja i opakowanie pakietów wyborczych w koperty.

