Rząd mówi o ochronie miejsc pracy, a sam będzie zwalniać urzędników Państwa na całym świecie robią wszystko, żeby utrzymać miejsca pracy, uniknąć bezrobocia oraz spirali recesji. Nasz rząd mówi o ochronie przed zwolnieniami, ale sam chce wyrzucać za burtę wyjątkowo potrzebnych dziś urzędników służby cywilnej. Powołuje się przy tym na "sprawiedliwość społeczną". Gorzej już nie można Premier Mateusz Morawiecki jest bardzo zadowolony z przedstawionej tarczy finansowej dla przedsiębiorstw. „Polska gospodarka wyjdzie mocniejsza od innych i gotowa na ekspansję" – cieszy się premier. Ocenę optymizmu premiera zostawmy na inną okazję. Wszystkich szczegółów „tarczy finansowej" jeszcze nie znamy, choć – jak pisaliśmy w OKO.press – są powody, by przyjąć część zapowiedzi z nowego pakietu pozytywnie.

