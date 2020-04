Rząd PiS przyłapano na kłamstwie. Poniosła ich fantazja ws. transportu z Chin. We wtorek na Lotnisku Chopina w Warszawie wyląduje największy samolot transportowy na świecie – Antonow 225 Mrija. Będzie miał na swoim pokładzie sprzęt ochronny, który w Chinach wykupiły spółki Skarbu Państwa. Ministerstwo Aktywów Państwowych twierdzi, że będzie to 400 ton. Sęk w tym, że samolot ma… ładowność 250 ton. Rząd Prawa i Sprawiedliwości lubi chwalić się swoimi dokonaniami, ale często, w tych hurraoptymistycznych peanach łatwo minąć się z prawdą. Pocieszające jest jednak to, że Polacy nie dają się na to nabrać i dość szybko wyłapują, kiedy obóz rządzący odpływa w sferę fantazji. Tak było w przypadku transportu środków ochronnych dla polskich szpitali, które spółki Skarbu Państwa kupiły w Chinach. Przywieźć je ma we wtorek największy samolot transportowy świata – Antonow 225 Mrija. Ministerstwo Aktywów Państwowych na swoim Twitterze szumnie ogłosiło wspomnianą dostawę i zadeklarowało, że samolot dostarczy we wtorek do Warszawy 400 ton sprzętu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

